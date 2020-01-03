Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан"
Новый форвард "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в дебютном матче с "Родензе". Игра проходит в рамках товарищеской встречи.
Этот матч проходит без зрителей. Швед вышел в стартовом составе "Милана" и стал автором гола.
Напомним, вчера, 2 января, 38-летний Ибрагимович подписал договор с миланским клубом до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.
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|17
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|17
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|Болонья
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|Торино
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|Милан
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|16
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|Удинезе
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|17
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|Дженоа
|17
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