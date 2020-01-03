Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан"

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан"

Новый форвард "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в дебютном матче с "Родензе". Игра проходит в рамках товарищеской встречи.

Этот матч проходит без зрителей. Швед вышел в стартовом составе "Милана" и стал автором гола.

Напомним, вчера, 2 января, 38-летний Ибрагимович подписал договор с миланским клубом до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год. 

Не пропустите: Ибрагимович: "Не могу играть, как 10 лет назад, но знаю, на что способен"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Чалов входит в шорт-лист трансферных целей "Брайтона"

СМИ: Чалов входит в шорт-лист трансферных целей "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов