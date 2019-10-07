Ибрагимович забил в пятом матче МЛС подряд, но "Лос-Анджелес Гэлакси" снова проиграл

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович забил в пятом матче МЛС подряд, но "Лос-Анджелес Гэлакси" снова проиграл

В рамках 34-го тура регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях проиграл "Хьюстон Динамо" со счётом 2:4.

Первый гол в этом результативном матче забил форвард калифорнийской команды Златан Ибрагимович.

38-летний швед отличился в пятой игре подряд. Всего на его счету 30 мячей и 7 ассистов в 29 поединках.

Ибрагимович финишировал на втором месте в гонке лучших бомбардиров МЛС, уступив только Карлосу Веле (34).

"Гэлакси" проиграл во втором матче подряд и закончил регулярный чемпионат на пятом месте в Западной конференции. Ранее команда уступила "Ванкувер Уайткэпс". 

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