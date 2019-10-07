Ибрагимович забил в пятом матче МЛС подряд, но "Лос-Анджелес Гэлакси" снова проиграл
В рамках 34-го тура регулярного чемпионата МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях проиграл "Хьюстон Динамо" со счётом 2:4.
Первый гол в этом результативном матче забил форвард калифорнийской команды Златан Ибрагимович.
38-летний швед отличился в пятой игре подряд. Всего на его счету 30 мячей и 7 ассистов в 29 поединках.
#JustTookADNATest turns out @Ibra_official is 100%— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 6, 2019
pic.twitter.com/ZBAgwgE0t5
Ибрагимович финишировал на втором месте в гонке лучших бомбардиров МЛС, уступив только Карлосу Веле (34).
"Гэлакси" проиграл во втором матче подряд и закончил регулярный чемпионат на пятом месте в Западной конференции. Ранее команда уступила "Ванкувер Уайткэпс".
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34