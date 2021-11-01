Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере

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Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил свой 400-й гол в национальных чемпионатах. При этом гол оказался для него 150-м в Серии А.

Юбилейным для шведа оказался гол в матче 11-го тура чемпионата Италии с "Ромой".

40-летний Ибрагимович за свою клубную карьеру провел 794 матча, забил 487 голов и отдал 199 результативных передач. За сборную Швеции провел 118 матчей и забил 62 гола.

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