Ибрагимович забил за "Милан" больше голов, чем за "Интер"

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Ибрагимович забил за "Милан" больше голов, чем за "Интер"

В матче с "Ромой" (3:3) нападающий Златан Ибрагимович забил свои 57-й и 58-й голы в составе "Милана".

Для достижения этой отметки звёздному шведу потребовалось 82 игры в футболке "россонери".

Интересно, что за "Интер" 39-летний форвард провёл 88 матчей, но отличился на один раз меньше - 57.

Цвета "Милана" Ибрагимович защищал с 2010 по 2012 год и с января 2020-го по настоящее время, а "Интера" - с 2006 по 2009 год.

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