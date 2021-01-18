Ибрагимович забивает 23 сезона подряд

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Ибрагимович забивает 23 сезона подрядВ матче 18 тура итальянской Серии А "Кальяри" принимает "Милан". Форвард гостей Златан Ибрагимович уже на 7 минуте открыл счет, забив с пенальти. 

Этот гол стал первым для шведа в 2021 году, начало года он пропустил из-за травмы.

Теперь нападающий может похвастаться невероятным достижением. Он смог забить минимум один гол в каждом из последних 23 сезонов.

Напомним, дебютный мяч Златан забил выступая за шведский "Мальме" в 1999 году. С тех пор не было года, в котором бы футболист не поражал ворота соперника хотя бы раз.

В текущем сезоне за "Милан" Ибрагимович в 13 матчах смог отличится 12 раз.

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