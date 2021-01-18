Ибрагимович забивает 23 сезона подряд

В матче 18 тура итальянской Серии А "Кальяри" принимает "Милан". Форвард гостей Златан Ибрагимович уже на 7 минуте открыл счет, забив с пенальти.



Этот гол стал первым для шведа в 2021 году, начало года он пропустил из-за травмы.

Теперь нападающий может похвастаться невероятным достижением. Он смог забить минимум один гол в каждом из последних 23 сезонов.