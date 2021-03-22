Ибрагимович заплакал после вопроса о реакции семьи на его возвращение в сборную (видео)

Теги златан ибрагимовичшвеция

Ибрагимович заплакал после вопроса о реакции семьи на его возвращение в сборную (видео)Фото: Твиттер @US_diarioas 
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович эмоционально отреагировал на вопрос про его семью в контексте возвращения в сборную Швеции.

"Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент плакал, когда я уехал. Но сейчас все в порядке", – сказал футболист и попросил паузу, чтобы сдержать слезы.

"Играть за национальную команду – это главное из того, что может сделать футболист. Когда я следил за матчами Швеции, то чувствовал, что могу помочь команде, сделать что-то для нее.

Я могу вновь сыграть за мою страну, и я сделаю это достойно. Я вернулся в сборную, чтобы приносить результат и для тренера, и для партнеров по команде, и для всей страны", – заявил нападающий.

Напомним, Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции впервые с 2016 года. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

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