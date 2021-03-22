Ибрагимович заплакал после вопроса о реакции семьи на его возвращение в сборную (видео)
Фото: Твиттер @US_diarioas
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович эмоционально отреагировал на вопрос про его семью в контексте возвращения в сборную Швеции.
"Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент плакал, когда я уехал. Но сейчас все в порядке", – сказал футболист и попросил паузу, чтобы сдержать слезы.
⚽️: Zlatan Ibrahimovic lloró cuando se le preguntó sobre la reacción de su familia cuando supo del regreso a la Selección de Suecia: “No es una buena pregunta, estaba con Vincent (su hijo) y se pudo a llorar cuando lo dejé, ‘papá no vuelvas a irte’, pero está todo bien". pic.twitter.com/XyK5pwtLVF— José Juan Vázquez (@josejuangelmx) March 22, 2021
"Играть за национальную команду – это главное из того, что может сделать футболист. Когда я следил за матчами Швеции, то чувствовал, что могу помочь команде, сделать что-то для нее.
Я могу вновь сыграть за мою страну, и я сделаю это достойно. Я вернулся в сборную, чтобы приносить результат и для тренера, и для партнеров по команде, и для всей страны", – заявил нападающий.
Напомним, Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции впервые с 2016 года. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.
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