Ибрагимович запустил новый челлендж

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович придумал новый челлендж.

Футболист назвал его "Matrix challenge". Смысл заключается в том, чтобы участник держал мяч на груди и, наклонившись назад, двигал руками, как главный герой известного фильма "Матрица", уворачивавшийся таким образом от пуль.

Швед передал эстафету своему агенту Мино Райоле, а также полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и теннисисту Новаку Джоковичу.

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