Ибрагимович заразился коронавирусом

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Ибрагимович заразился коронавирусом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на COVID-19, утверждает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, о заражении звёздного шведа коронавирусом клуб объявит в ближайшее время.

Таким образом, 38-летний футболист не поможет "россонери" в ближайших матчах Серии А и Лиги Европы.

Ранее инфекция была обнаружена у другого игрока "Милана" Лео Дуарте

Напомним, что Ибрагимович ударно начал новый сезон, оформив дубль в игре с "Болоньей" (2:0).

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