Ибрагимович заразился коронавирусом
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на COVID-19, утверждает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, о заражении звёздного шведа коронавирусом клуб объявит в ближайшее время.
Таким образом, 38-летний футболист не поможет "россонери" в ближайших матчах Серии А и Лиги Европы.
Ранее инфекция была обнаружена у другого игрока "Милана" Лео Дуарте.
Напомним, что Ибрагимович ударно начал новый сезон, оформив дубль в игре с "Болоньей" (2:0).
Не пропустите: Ибрагимович стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи"
-
Ибрагимович заразился коронавирусом
-
ПСЖ вышел из гонки за Деле Алли
-
Официально: в турнирах под эгидой УЕФА останется правило пяти замен
-
Лукаку рассказал о своих переживаниях после поражения в финале Лиги Европы
-
Агент: "От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ"
-
"Краснодар" отказался от приобретения форварда сборной Швеции: названа причина
-
Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"
-
Аллегри может возглавить "Рому"
-
1
"Уфа" арендовала полузащитника киевского "Динамо"
-
Суарес прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Атлетико"
-
1
Официально: Кержаков возглавил "Томь"
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру
-
Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в клубе Берлускони
-
"Крылья Советов" установили рекорд ФНЛ
-
1
ЦСКА возобновил интерес к Палинье
-
Роналду расстроился из-за ухода Пьянича в "Барселону"
-
Тедеско вызвал в первую команду "Спартака" 18-летнего Шильцова
-
1
"Интер" назвал цену на Эриксена
-
1
Официально: вратарь "Ренна" Менди стал игроком "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17