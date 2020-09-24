Ибрагимович заразился коронавирусом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на COVID-19, утверждает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, о заражении звёздного шведа коронавирусом клуб объявит в ближайшее время.

Таким образом, 38-летний футболист не поможет "россонери" в ближайших матчах Серии А и Лиги Европы.

Ранее инфекция была обнаружена у другого игрока "Милана" Лео Дуарте.

Напомним, что Ибрагимович ударно начал новый сезон, оформив дубль в игре с "Болоньей" (2:0).

Не пропустите: Ибрагимович стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru