Ибрагимович заявил, что сможет играть в футбол на своем уровне до 50 лет

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Ибрагимович заявил, что сможет играть в футбол на своем уровне до 50 лет

Нападающий Златан Ибрагимович сказал, что может играть на своем уровне до 50 лет, передает Goal.

"Если будет команда, которая меня заинтересует, готов играть до 50 лет", - сказал Ибрагимович.

Ранее 38-летний швед в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии.

Напомним, в конце декабря 2019 года у шведа истечет контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он станет свободным агентом.

На форварда претендуют "Милан" и "Болонья".

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Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии

Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии

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