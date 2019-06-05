Ибрагимович ждёт приглашения от Анчелотти
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил о готовности перейти в "Наполи", если его пригласит наставник итальянской команды Карло Анчелотти.
"Карло, если я понадоблюсь тебе в "Наполи", то я приеду, чтобы помочь", - цитирует звёздного шведа La Repubblica.
Ранее Анчелотти и Ибрагимович работали вместе во французском ПСЖ.
37-летний форвард в текущем сезоне МЛС забил забил 11 голов в 12 матчах.
"Наполи" в минувшем розыгрыше Серии А финишировал на втором месте в турнирной таблице.
Не пропустите: "Наполи" включился в борьбу за Лукаку. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хамес прокомментировал уход из "Баварии"
-
РПЛ признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге
-
Доктор Лю: "Игроки "Спартака" ходят ко мне без разрешения главного врача"
-
"Ювентус" договорился о продлении контракта с основным хавбеком
-
Три клуба поспорят за сына Тюрама
-
Хадсон-Одои продлит контракт с "Челси" и получит 10-й номер
-
Неймар рискует пропустить Кубок Америки
-
Официально: Хамес Родригес покинул "Баварию"
-
1
Мбаппе хочет покинуть ПСЖ
-
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
-
На этой неделе все матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания
-
"Рубин" подтвердил отставку Бердыева. Тренер выбрал новый клуб
-
Эриксен высказался об интересе "Реала"
-
Ибрагимович ждёт приглашения от Анчелотти
-
"Атлетико" предложил УЕФА провести ещё один финал ЛЧ на "Ванда Метрополитано"
-
"Лучший в истории": Инфантино поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018
-
"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"
-
1
"Рубин" уволил Бердыева
-
Салах попал в неловкую ситуацию с журналисткой после финала Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Силвы, Данило и Делфа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17