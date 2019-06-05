Ибрагимович ждёт приглашения от Анчелотти

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил о готовности перейти в "Наполи", если его пригласит наставник итальянской команды Карло Анчелотти.

"Карло, если я понадоблюсь тебе в "Наполи", то я приеду, чтобы помочь", - цитирует звёздного шведа La Repubblica.

Ранее Анчелотти и Ибрагимович работали вместе во французском ПСЖ.

37-летний форвард в текущем сезоне МЛС забил забил 11 голов в 12 матчах.

"Наполи" в минувшем розыгрыше Серии А финишировал на втором месте в турнирной таблице.

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