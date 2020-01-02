Ибрагимович: "Ждите меня на "Сан-Сиро", и мы снова его взорвём"

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Ибрагимович: "Ждите меня на "Сан-Сиро", и мы снова его взорвём"

Форвард Златан Ибрагимович рассказал о своих эмоциях в связи с возвращением в "Милан".

"Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Помню, как находился на этом самом месте много лет назад. Самое важное - это то, что я здесь. Я очень счастлив. За это время я играл за разные клубы, но я вернулся, и это важно. Наконец, я здесь. Ждите меня на "Сан-Сиро", и мы снова его взорвём", - цитирует шведа Football Italia.

Сегодня 38-летний футболист прилетел в Милан для прохождения медобследования и подписания контракта, а в пятницу состоится его официальная презентация.

Ибрагимович заключит с "россонери" соглашение до конца текущего сезона с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что нападающий уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего ушёл в ПСЖ.

Не пропустите: СМИ узнали детали контракта Ибрагимовича с "Миланом". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Ибра, конечно, замечательный футболист, но самомнение у него - о-го-го!

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