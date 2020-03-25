Ибрагимович зимой отказал английскому клубу ради "Милана"
Владелец "Лидса" Андреа Радриццани рассказал, что зимой он приглашал в свой клуб нападающего Златана Ибрагимовича, но швед принял решение вернуться в "Милан".
"Я общался со Златаном. Он мог придать команде необходимый импульс, но решил перейти в "Милан". Ибрагимович говорил со мной честно и открыто. Я даже не обсуждал его переход с тренером, так как переговоры не дошли до той стадии, когда было бы о чем-то говорить", - приводит слова Радриццани Sky Sports.
38-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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