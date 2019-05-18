Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не сможет присутствовать в двух матчах команды из-за дисквалификации, утверждает Los Angeles Times.

Напомним, у футболиста возник конфликт с голкипером "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном 11 мая.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 9 матчей в первенстве МЛС, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.

Не пропустите: Ибрагимович схватил за шею соперника в матче МЛС| http://soccernews.ru