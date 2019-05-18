Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не сможет присутствовать в двух матчах команды из-за дисквалификации, утверждает Los Angeles Times.
Напомним, у футболиста возник конфликт с голкипером "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном 11 мая.
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 9 матчей в первенстве МЛС, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.
Не пропустите: Ибрагимович схватил за шею соперника в матче МЛС| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Павлюченко: "Думаю, в нынешней ситуации Глушакову лучше уйти из "Спартака", он тухнет"
-
Кевин Де Брюйне: "Мне не жалко игроков "Ливерпуля". В итоге мы оказались лучше"
-
"Атлетико" хочет купить игрока "Реала" Льоренте
-
"Лион" возглавит бывший помощник Манчини
-
Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"
-
"Путь Воина": Дзюба показал свой путь до чемпионского титула
-
Селихов, Глушаков и Ханни не помогут "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"
-
4
Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор"
-
"Спартак" интересуется игроком "Брюгге" Хансом Ванакеном
-
Аллегри: "Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но уверен, это будет великий тренер"
-
Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1
-
В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы
-
Хави: "Не отрицаю, я бы хотел вернуться в "Барселону", но я должен быть готов к этому"
-
Главный тренер тульского "Арсенала" подписал новый контракт с клубом
-
Конте не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса"
-
Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов
-
Головин - в заявке "Монако" на матч с "Амьеном"
-
Жардим: "Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице"
-
5
"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
-
2
Гвардиола: "Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34