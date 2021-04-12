Ибрагимовича критикуют за поход в ресторан во время карантина

Фото: Твиттер @Ibra_official

Форварда "Милана" Златана Ибрагимовича подозревают в нарушении противокоронавирусных мер, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, швед провел один из недавних вечеров в ресторане своего друга Тано Симонато в Милане вместе с экс-защитником "россонери" Иньяцио Абате. На фото, появившемся в интернете, запечатлен 39-летний Златан без маски и в компании нескольких людей.

"Ибра, Иньяцио с другим дорогим другом пришли навестить меня, мы пробыли там пару часов, а затем они отправились домой", - подтвердил информацию La Gazzetta dello Sport Симонато.

Милан сейчас находится в красной зоне, что подразумевает закрытие ресторанов. Ибрагимовичу может грозить штраф за нарушение коронавирусного протокола.

В текущем сезоне 39-летний нападающий выходил на поле в 17 матчах Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.