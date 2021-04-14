Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет

Теги златан ибрагимовичмиланшвецияуефафифа

Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 летФото: Твиттер @Ibra_official 
Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может получить "бан" на длительный срок за в любой деятельности, связанной с футболом. Причиной этому является возможное нарушение правил, установленных ФИФА и УЕФА, сообщает Sportbladet.

С 2018 года 39-летнему шведу принадлежит 10% часть в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах. Таким образом Златан нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за "Милан" и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

В Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.

За нарушение пункта правил игроку грозит штраф на сумму до 100 тысяч евро и отстраение от любой деятельности, связанной с футболом, на срок до 3 лет.

Усугубляет ситуацию то, что Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции против Грузии и Косово, в которых принимал участие Ибрагимович. Кроме того в Bethard можно поставить на игры Серии А.
Стоит отметить, что о конфликте интересов в Федерации Футбола Швеции знают уже несколько лет.

ФИФА и УЕФА отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Читать также: Ибрагимович получил дисквалификацию на один матч | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов