Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет

Фото: Твиттер @Ibra_official

Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может получить "бан" на длительный срок за в любой деятельности, связанной с футболом. Причиной этому является возможное нарушение правил, установленных ФИФА и УЕФА, сообщает Sportbladet.

С 2018 года 39-летнему шведу принадлежит 10% часть в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах. Таким образом Златан нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за "Милан" и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

В Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.

За нарушение пункта правил игроку грозит штраф на сумму до 100 тысяч евро и отстраение от любой деятельности, связанной с футболом, на срок до 3 лет.

Усугубляет ситуацию то, что Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции против Грузии и Косово, в которых принимал участие Ибрагимович. Кроме того в Bethard можно поставить на игры Серии А.

Стоит отметить, что о конфликте интересов в Федерации Футбола Швеции знают уже несколько лет.

ФИФА и УЕФА отказались комментировать сложившуюся ситуацию.