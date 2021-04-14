Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет
Фото: Твиттер @Ibra_official
Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может получить "бан" на длительный срок за в любой деятельности, связанной с футболом. Причиной этому является возможное нарушение правил, установленных ФИФА и УЕФА, сообщает Sportbladet.
С 2018 года 39-летнему шведу принадлежит 10% часть в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.
Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах. Таким образом Златан нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за "Милан" и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.
В Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.
За нарушение пункта правил игроку грозит штраф на сумму до 100 тысяч евро и отстраение от любой деятельности, связанной с футболом, на срок до 3 лет.
Усугубляет ситуацию то, что Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции против Грузии и Косово, в которых принимал участие Ибрагимович. Кроме того в Bethard можно поставить на игры Серии А.
Стоит отметить, что о конфликте интересов в Федерации Футбола Швеции знают уже несколько лет.
ФИФА и УЕФА отказались комментировать сложившуюся ситуацию.
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|М
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18