Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции несмотря на травму

Теги швециязлатан ибрагимовичтравмымилан

Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции несмотря на травмуФото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Сборная Швеции опубликовала заявку команды на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

В сборную был приглашен 39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович, который до сих пор травмирован.

Нападающий сыграл за клуб в нынешнем сезоне только одну игру, с "Лацио", в которой "россонери" победили со счетом 2:0, а Ибрагимович, выйдя на замену забил гол, после чего вновь травмировался.

Напомним, что Ибрагимович перешел в "Милан" в 2020 году, после чего в сезоне 2020/21 помог команде выйти в Лигу чемпионов.

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