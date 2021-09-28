Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции несмотря на травму
Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен
Сборная Швеции опубликовала заявку команды на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2022.
В сборную был приглашен 39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович, который до сих пор травмирован.
Нападающий сыграл за клуб в нынешнем сезоне только одну игру, с "Лацио", в которой "россонери" победили со счетом 2:0, а Ибрагимович, выйдя на замену забил гол, после чего вновь травмировался.
Напомним, что Ибрагимович перешел в "Милан" в 2020 году, после чего в сезоне 2020/21 помог команде выйти в Лигу чемпионов.
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|Команда
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17