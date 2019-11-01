Ибрагимовича зовут в Австралию

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Ибрагимовича зовут в Австралию

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии, сообщает Le Figaro.

По информации источника, в подписании звёздного шведа заинтересован "Перт Глори", представители которого уже контактировали с агентом футболиста Мино Райолой.

Напомним, что в декабре истекает контракт 38-летнего форварда с "Гэлакси" и он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее стало известно, что на Ибрагимовича претендуют "Наполи", "Интер" и "Фламенго".

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Комментарии

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aleksaedrapatrikeev

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