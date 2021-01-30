Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация

СМИ узнали о планах провести дополнительное расследование с целью выяснить больше подробностей о конфликте нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича и форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

Напомним, что между футболистами произошла перепалка в ходе миланского дерби на этой неделе.

Как сообщает Football Italia, звёздного шведа подозревают в проявлении расизма в отношении бельгийского оппонента.

Если вина 39-летнего Ибрагимовича будет доказана, то его дисквалифицируют на срок до 10 матчей.

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