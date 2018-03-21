Ибрагимовичу грозит дисквалификация за сотрудничество с букмекерами

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подозревается в сотрудничестве с букмекерской конторой, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист является послом букмекера, который специализируется на ставках в Скандинавии. Позже эта информация была удалена.

Стоит отметить, что игрокам запрещено делать ставки, а также рекламировать азартные игры.

Если вина 36-летнего Ибрагимовича подтвердится, то его может ждать дисквалификация и штраф.

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