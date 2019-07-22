Ибрагимовичу грозит серьезное наказание в МЛС
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован за нанесение травмы защитнику "Лос-Анджелеса" Мохаммеду Муниру, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, форвард может быть наказан отстранением от футбола на несколько матчей.
Напомним, что Ибрагимович ударом локтем сломал скулу Муниру, который, скорее всего, пропустит остаток сезона.
37-летний Ибрагимович выступает в "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. Всего за американский клуб он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.
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|О
|1
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|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
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|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
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|Филадельфия Юнион
|34
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|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
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|Коламбус Крю
|34
|36
|10
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|Western Conference
|М
|О
|1
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|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
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|34
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
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|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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