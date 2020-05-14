Ибрагимовичу грозит штраф за поездку на автомобиле стоимостью почти 2 миллиона евро

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимовичу грозит штраф за поездку на автомобиле стоимостью почти 2 миллиона евро
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может быть оштрафован из-за проблем с регистрацией автомобиля, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист на своем Ferrari Monza SP2 проехался по Стокгольму, а позже выяснилось, что регистрация автомобиля была недействительной начиная с конца марта. Данное авто форвард купил себе на 38-летие за 1,8 миллиона евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday to Zlatan

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Напомним, Ибрагимович перешел в "Милан" в начале января 2020 года. За это время он участвовал в 10 матчах, отметившись 4 голами и сделав 1 ассист.

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