Ибрагимовичу могут запретить сыграть на ЧМ-2018



ФИФА может запретить шведскому нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу принять участие в матчах в Чемпионата Мира-2018, сообщает Aftonbladet.

По сведениям издания, футболист может быть наказан из-за сотрудничества с букмекерской компанией. ФИФА запрещает играть на Чемпионатах Мира лицам, связанных со ставками.

Напомним, что 36-летний форвард завершил выступления за сборную Швеции после Евро-2016. Впрочем не так давно появилась информация, что Ибрагимович может вернуться в сборную ради мундиаля.

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