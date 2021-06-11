Ибрагимовичу может потребоваться операция на колене

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может выбыть из строя ещё на несколько месяцев, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, это произойдёт, если 39-летнему футболисту потребуется операция на колене. Сейчас он лечит свою травму консервативным методом.

После завершения шестинедельного курса терапии врачи определят, нужно ли шведу для полного выздоровления хирургическое вмешательство.

В минувшем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 27 матчей, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

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