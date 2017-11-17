Ибсон: "В США невыход сборной на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией"

Теги сшаибсон

Ибсон: "В США невыход сборной на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией"Бывший полузащитник "Спартака" Ибсон, выступающий ныне за клуб "Миннесота Юнайтед", рассказал, как американцы относятся к невыходу национальной сборной на ЧМ-2018.

"Этого никто не ожидал. С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018.

Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит", - отметил он. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов