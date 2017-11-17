Ибсон: "В США невыход сборной на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией"

Бывший полузащитник "Спартака" Ибсон, выступающий ныне за клуб "Миннесота Юнайтед", рассказал, как американцы относятся к невыходу национальной сборной на ЧМ-2018.

"Этого никто не ожидал. С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018.

Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит", - отметил он. | http://soccernews.ru