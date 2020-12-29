"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 века

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду разместил на своей странице в твиттере новую фотографию.

На снимке, который Роналду подписал "Идеальное сочетание", он и его невеста Джорджина запечатлены с призом от Globe Soccer Awards. Португалец получил награду в номинации "Лучший футболист XXI века".