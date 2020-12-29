"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 века

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"Идеальное сочетание". Роналду показал фото с Джорджиной и наградой лучшему игроку 21 векаФорвард "Ювентуса" Криштиану Роналду  разместил на своей странице в твиттере новую фотографию.

На снимке, который Роналду подписал "Идеальное сочетание", он и его невеста Джорджина запечатлены с призом от Globe Soccer Awards. Португалец получил награду в номинации "Лучший футболист XXI века".

В этом сезоне 35-летний игрок сыграл за "Ювентус" в 14 матчах и смог отличиться 16 раз.

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