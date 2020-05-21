Идеальный форвард по версии Marca включил в себя качества Роналду, Месси, Мбаппе и ещё шести нападающих

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Идеальный форвард по версии Marca включил в себя качества Роналду, Месси, Мбаппе и ещё шести нападающих

Журналисты издания Marca составили из игровых качеств девяти футболистов прототип идеального форварда.

Мощь: Роналдо;

Скорость: Джейми Варди;

Элегантность, изящество: Марко ван Бастен;

Левая нога: Лионель Месси;

Правая нога: Килиан Мбаппе;

Игра головой: Сантильяна;

Использование возможностей, умение приспосабливаться: Герд Мюллер;

Голевое чутье: Гари Линекер;

Характер, ментальность: Криштиану Роналду.

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