Идеи "Копенгагенского плана"! Главный клуб Дании предложил радикально реформировать Еврокубки - после этого появилась куча модификаций как это можно сделать

Лига Чемпионов является самым прибыльным и известным футбольным турниром в мире, однако далеко не все считают ее системой справедливой. Не так давно в английской прессе всплыла новая и, как кажется, достаточно продуманная схема, как можно улучшить действующий турнир. С идеей неожиданно выступил датский клуб "Копенгаген". Предложения реформы касаются прежде всего квалификации. "Копенгагенский план", как его величает английский журналист Мэтт Слейтер, заключается в революционном отходе от приоритетности сугубо квот стран в таблице коэффициентов. Зато за основу предлагают брать рейтинг, сформированный по итогам выступлений клубов за предыдущие 10 еврокубковых сезонов. Датчане хотят оставить таким странам, как Англия, Испания, Италия и Германия (сейчас это лучшие ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА) по 4 путевки в Лигу Чемпионов, но не гарантировать всем клубам, которые заняли соответствующие места в этих чемпионатах, место на групповом этапе без прохождения квалификации. Сообщают, что этот план медленно получает все большую поддержку футбольной Европы. Особенно это касается постоянных участников квалификации. Таких, например, как "Селтик" и "Аякс". Следовательно, нужно составить рейтинг из 79 команд, которые пробьются в ЛЧ по итогам выступлений в своих лигах. Места в нем будут определять результаты за последние 10 сезонов в еврокубках.

Клубы, которые занимают 22 последние места в рейтинге, должны начинать квалификацию ЛЧ с первого раунда. Еще 13 приобщаются на втором этапе отбора, по 12 – в третьем и четвертом, а лучшие 20 становятся прямыми участниками группового турнира. Подобная реформа значительно увеличит количество мест в квалификации и даст шанс командам из стран, имеющих низкий коэффициент. Сейчас именно последний критерий является главным при распределении мест в соревновании. На рейтинг же страны влияют все команды, представляющие федерацию в еврокубках. Если бы эти изменения вступили в силу перед текущим сезоном, то, скажем, все клубы АПЛ и так прошли бы в Лигу Чемпионов напрямую. А вот турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Генк" должны были бы пройти 2 этапа квалификации. Московский "Локомотив" и французский "Лилль" ждали бы 3 "круги ада", а крупнейшими жертвами стали бы немецкий "РБ Лейпциг" и итальянский "Аталанта", которые, к слову, выиграли свои первые матчи 1/8 финала. Подопечные Гасперини и Нагельсманна должны были бы стартовать с начального квалифай-раунда.

Датчане подарили нам конструкторы Лего, масляное печенье и викингов, а теперь предлагают хитрый формат организации соревнований в европейском футболе, отмечает автор The Athletic: "Самыми большими победителями" копенгагенского плана стали бы "Аякс", "Динамо" Киев,"Олимпиакос", "Порту" и "ПСВ", которые избежали бы любой квалификации. Поэтому на групповом этапе мы увидели бы каждую из этих команд, а не только нидерландцев и греков". В то же время в нынешнем сезоне АПЛ сразу несколько редких гостей в еврокубках претендуют на 4 и 5 места (последнее в случае подтверждения дисквалификации "Манчестер Сити" после апелляции). Если "Лестер", "Шеффилд Юнайтед" или "Вулверхэмптон" выигрывают эти путевки, то вынуждены будут стартовать с первого или второго раунда квалификации. Сейчас же на этих этапах выступают команды из нижней половины рейтинга европейских ассоциаций. Скажем, тот же "Селтик" стартовал бы с третьего, а не первого раунда отбора. Третий турнир от УЕФА, Лига Конференций, должна стартовать в 2021 году. Там планируют участие 32-х команд, которые стартовали в ЛЧ и ЛЕ, а также 64-х непосредственных участников нового еврокубка. Измененная формула предлагает, чтобы команды вылетали на 1 турнир вниз, а стартовые списки Лиги Европы и Лиги Конференции также определяли согласно вышеупомянутому рейтингу. Больше всего от этого выиграли бы участники из стран, которые имеют средний и низкий рейтинг. А крупнейшими неудачниками нового формата становились бы скромные клубы из ТОП-4 лиг, которые мало или вообще не играли в еврокубках за последние 10 лет. Стабильность для грандов, сохранение конкуренции между странами (квоты для них оставались бы такими же, как сейчас) и чуть больше справедливости для титулованных представителей второго эшелона. Казалось бы, это продуманный и логичный план!

Однако, не все воспринимают его с позитивом. Английская Премьер-лига не желает избавляться гарантированных 4-х мест на групповом этапе. В ТОП-4 рейтинга ассоциаций УЕФА также Испания, Германия и Италия. Все вместе представители топ-чемпионатов собирают ровно половину путевок в тесную компанию Лиги Чемпионов. Новый шеф АПЛ Ричард Мастерс озвучивал готовность находить новые "умные способы доступа к элитному соревнованию". Скажем, предоставлять путевки в групповой раунд всем полуфиналистам предыдущего розыгрыша. Ведь иногда доходит до смешного – "Аякс", который находился на расстоянии секунд от финала предыдущей ЛЧ, через 3 месяца вынужден был проходить квалификацию в следующий розыгрыш. Английский футбольный чиновник намекал, что радикальные изменения формата еврокубков могут иметь определенные опасные последствия. Представители одного из топ-клубов Европы озвучили The Athletic свою модифицированную версию "копенгагенского плана". Гарантированные путевки в ЛЧ должны получать по 2 лучших клуба в таблице каждого из ТОП-4 чемпионатов. Мол, это большое достижение – взять золото или серебро в подобных сильных лигах, которое "нужно оценить". В то же время особое внимание заслужили клубы, выступающие в слабых первенствах, которые страдают из-за плохих еврокубковых выступлений земляков ("Селтик", "Шахтер" Донецк, клубы Греции, в последнее время "Црвена Звезда" и можно еще поискать такие коллективы по Европе).

The Danes have given us Lego, butter cookies & vikings, and now they have a cunning plan for European football’s club competitions. Ajax, Celtic & Red Star Belgrade will like it; Atalanta, Leicester & Leipzig, not so much. https://t.co/Kqf2QXRx8b — Matt Slater (@mjshrimper) February 25, 2020

"Место Роджера Федерера в посеве и жеребьевке Уимблдона не определяют выступления других швейцарских теннисистов. Учитываются только его личные результаты. Только в футболе имеем другую систему, когда каждый год приходится начинать все сначала", – объясняет логику изменений Мастерс. Босс АПЛ считает, что третья или четвертая команда Англии "не должны бояться встречи со словенским "Марибором" в квалификации". Если же случится сенсационный вылет, то это не так и плохо. Анонимный представитель гранда утверждает, что изменения формата Лиги Чемпионов – неизбежны. Потому что большие клубы хотят играть больше матчей между собой. Президент "Ювентуса" и Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли недавно предлагал забронировать постоянные места в самом престижном турнире для 24-х клубов из 32-х. Команды играли бы в 3-х группах и получали на 8 матчей больше. Впрочем, подобный замысел не получил особой поддержки. Другой источник подтверждает, что увеличивается количество голосов за идею сделать из группового этапа лигу на 32 команды, где клубы будут играть по 5 матчей дома и на выезде, но каждый раз против другой команды. Такая швейцарская система по шахматам. Якобы преимуществом такого формата является то, что УЕФА мог бы увеличивать или уменьшать количество игр, в соответствии с уровнем загруженности календаря. Однако англичане относятся к этому скептически – где найти свободные дни в графике, если их и сейчас мало. Короче говоря, мы на пороге безумного кипиша, и, как ни странно, ситуация с дисквалификацией "Манчестер Сити" может стать катализатором всех реформаторских процессов! А что лучше – здесь уж и сам черт не разберет! А вы как думаете?