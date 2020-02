Идеи "Копенгагенского плана"! Главный клуб Дании предложил радикально реформировать Еврокубки - после этого появилась куча модификаций как это можно сделать

Лига Чемпионов является самым прибыльным и известным футбольным турниром в мире, однако далеко не все считают ее системой справедливой. Не так давно в английской прессе всплыла новая и, как кажется, достаточно продуманная схема, как можно улучшить действующий турнир. С идеей неожиданно выступил датский клуб "Копенгаген". Предложения реформы касаются прежде всего квалификации. "Копенгагенский план", как его величает английский журналист Мэтт Слейтер, заключается в революционном отходе от приоритетности сугубо квот стран в таблице коэффициентов. Зато за основу предлагают брать рейтинг, сформированный по итогам выступлений клубов за предыдущие 10 еврокубковых сезонов. Датчане хотят оставить таким странам, как Англия, Испания, Италия и Германия (сейчас это лучшие ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА) по 4 путевки в Лигу Чемпионов, но не гарантировать всем клубам, которые заняли соответствующие места в этих чемпионатах, место на групповом этапе без прохождения квалификации. Сообщают, что этот план медленно получает все большую поддержку футбольной Европы. Особенно это касается постоянных участников квалификации. Таких, например, как "Селтик" и "Аякс". Следовательно, нужно составить рейтинг из 79 команд, которые пробьются в ЛЧ по итогам выступлений в своих лигах. Места в нем будут определять результаты за последние 10 сезонов в еврокубках.

Клубы, которые занимают 22 последние места в рейтинге, должны начинать квалификацию ЛЧ с первого раунда. Еще 13 приобщаются на втором этапе отбора, по 12 – в третьем и четвертом, а лучшие 20 становятся прямыми участниками группового турнира. Подобная реформа значительно увеличит количество мест в квалификации и даст шанс командам из стран, имеющих низкий коэффициент. Сейчас именно последний критерий является главным при распределении мест в соревновании. На рейтинг же страны влияют все команды, представляющие федерацию в еврокубках. Если бы эти изменения вступили в силу перед текущим сезоном, то, скажем, все клубы АПЛ и так прошли бы в Лигу Чемпионов напрямую. А вот турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Генк" должны были бы пройти 2 этапа квалификации. Московский "Локомотив" и французский "Лилль" ждали бы 3 "круги ада", а крупнейшими жертвами стали бы немецкий "РБ Лейпциг" и итальянский "Аталанта", которые, к слову, выиграли свои первые матчи 1/8 финала. Подопечные Гасперини и Нагельсманна должны были бы стартовать с начального квалифай-раунда.

Датчане подарили нам конструкторы Лего, масляное печенье и викингов, а теперь предлагают хитрый формат организации соревнований в европейском футболе, отмечает автор The Athletic: "Самыми большими победителями" копенгагенского плана стали бы "Аякс", "Динамо" Киев,"Олимпиакос", "Порту" и "ПСВ", которые избежали бы любой квалификации. Поэтому на групповом этапе мы увидели бы каждую из этих команд, а не только нидерландцев и греков". В то же время в нынешнем сезоне АПЛ сразу несколько редких гостей в еврокубках претендуют на 4 и 5 места (последнее в случае подтверждения дисквалификации "Манчестер Сити" после апелляции). Если "Лестер", "Шеффилд Юнайтед" или "Вулверхэмптон" выигрывают эти путевки, то вынуждены будут стартовать с первого или второго раунда квалификации. Сейчас же на этих этапах выступают команды из нижней половины рейтинга европейских ассоциаций. Скажем, тот же "Селтик" стартовал бы с третьего, а не первого раунда отбора. Третий турнир от УЕФА, Лига Конференций, должна стартовать в 2021 году. Там планируют участие 32-х команд, которые стартовали в ЛЧ и ЛЕ, а также 64-х непосредственных участников нового еврокубка. Измененная формула предлагает, чтобы команды вылетали на 1 турнир вниз, а стартовые списки Лиги Европы и Лиги Конференции также определяли согласно вышеупомянутому рейтингу. Больше всего от этого выиграли бы участники из стран, которые имеют средний и низкий рейтинг. А крупнейшими неудачниками нового формата становились бы скромные клубы из ТОП-4 лиг, которые мало или вообще не играли в еврокубках за последние 10 лет. Стабильность для грандов, сохранение конкуренции между странами (квоты для них оставались бы такими же, как сейчас) и чуть больше справедливости для титулованных представителей второго эшелона. Казалось бы, это продуманный и логичный план!

Однако, не все воспринимают его с позитивом. Английская Премьер-лига не желает избавляться гарантированных 4-х мест на групповом этапе. В ТОП-4 рейтинга ассоциаций УЕФА также Испания, Германия и Италия. Все вместе представители топ-чемпионатов собирают ровно половину путевок в тесную компанию Лиги Чемпионов. Новый шеф АПЛ Ричард Мастерс озвучивал готовность находить новые "умные способы доступа к элитному соревнованию". Скажем, предоставлять путевки в групповой раунд всем полуфиналистам предыдущего розыгрыша. Ведь иногда доходит до смешного – "Аякс", который находился на расстоянии секунд от финала предыдущей ЛЧ, через 3 месяца вынужден был проходить квалификацию в следующий розыгрыш. Английский футбольный чиновник намекал, что радикальные изменения формата еврокубков могут иметь определенные опасные последствия. Представители одного из топ-клубов Европы озвучили The Athletic свою модифицированную версию "копенгагенского плана". Гарантированные путевки в ЛЧ должны получать по 2 лучших клуба в таблице каждого из ТОП-4 чемпионатов. Мол, это большое достижение – взять золото или серебро в подобных сильных лигах, которое "нужно оценить". В то же время особое внимание заслужили клубы, выступающие в слабых первенствах, которые страдают из-за плохих еврокубковых выступлений земляков ("Селтик", "Шахтер" Донецк, клубы Греции, в последнее время "Црвена Звезда" и можно еще поискать такие коллективы по Европе).

