"Идите *****": Неймар мощно отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар ярко высказался по поводу вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

"Это позор! Посадили четыре человека, которые не разбираются в футболе, чтобы смотреть видеоповторы. Там ничего не было. Как игрок мог убрать руки? Идите *****", - написал бразилец в сторис своего инстаграма.

Напомним, что Неймар не смог принять участие в матче из-за травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала в третий раз подряд.

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