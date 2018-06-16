Идову признал, что в России сталкивался с расизмом

Теги брайан идовунигерия

Идову признал, что в России сталкивался с расизмомЗащитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайн Идову признал, что в России сталкивался с расизмом.

По словам футболиста, такие проявления являются следствием глупости. 

"В России есть глупые люди, которые даже не считают себя расистами. Они могут пошутить на тему цвета кожи, не осознавая, что эта шутка является обидной. Мы не должны называть страну расистской, если подобные поступки совершаются отдельными людьми. В России в целом негативно относятся к расизму", - сказал он.

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