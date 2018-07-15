Идову прокомментировал свой переход в "Локомотив"

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Идову прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Брайан Идову прокомментировал свой переход из "Амкара" в московский клуб.

"Приключение на Чемпионате Мира закончилось. Теперь я готов к новому вызову и хочу добиваться новых целей с "Локомотивом". Я добрый и скромный человек. Когда чувствую себя в своей тарелке, люблю шутить и хорошо воспринимаю шутки в свой адрес. Но на поле я сосредоточен и спокоен. Подсказываю партнёрам, сам слушаю подсказки и выкладываюсь на сто процентов. Хочу поприветствовать болельщиков "Локомотива". Мне всегда нравилось, как вы поддерживаете команду. Теперь я с вами" - цитирует 26-летнего нигерийца официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что Идову заключил с "Локомотивом" контракт до лета 2021 года.

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