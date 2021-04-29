Идрисса Гуйе повторил антирекорд Юрия Ковтуна

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Идрисса Гуйе повторил антирекорд Юрия Ковтуна

Фото твиттер Sky Sports Statto

Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе стал седьмым игроком, получившим две красные карточки в течение одного розыгрыша Лиги Чемпионов.

На групповом этапе сенегальца удаляли в матче с "РБ Лейпциг" (1:2), а накануне - в первом полуфинальном матче против "Манчестер Сити" (1:2).

Гуйе повторил антирекорд россиянина Юрия Ковтуна, у которого было две красных за сезон ЛЧ 1999/2000.

Впоследствии это "достижение" покорялось ещё пяти игрокам - Зинедину Зидану (сезон 2000/01), Эдгару Давидсу (сезон 2001/02), Акису Зикосу (сезон 2003/04), Сервету Четину (сезон 2004/05) и Альваро Арбелоа (сезон 2012/13).

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