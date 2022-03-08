Идрисса Гуйе столкнулся с расизмом из-за Мбаппе
Полузащитник ПСЖ
По информации RMC Sport, 32-летний сенегалец стал объектом травли из-за инцидента с Килианом Мбаппе на тренировке.
Накануне опорный хавбек нанёс звёздному нападающему травму в результате жёсткого подката. Впрочем, повреждение оказалось несерьёзным, и французский бомбардир, вероятно, будет готов к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
Сам Мбаппе публично поддержал Гуйе, столкнувшегося с дискриминацией.
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Главные новости дня: 7 марта
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