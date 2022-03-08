Идрисса Гуйе столкнулся с расизмом из-за Мбаппе

Теги псжидрисса гуйекилиан мбаппе

Идрисса Гуйе столкнулся с расизмом из-за Мбаппе

Фото инстаграм Идрисса Гуйе

Полузащитник ПСЖ 

По информации RMC Sport, 32-летний сенегалец стал объектом травли из-за инцидента с Килианом Мбаппе на тренировке.

Накануне опорный хавбек нанёс звёздному нападающему травму в результате жёсткого подката. Впрочем, повреждение оказалось несерьёзным, и французский бомбардир, вероятно, будет готов к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Сам Мбаппе публично поддержал Гуйе, столкнувшегося с дискриминацией.

Не пропустите: Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Левандовски расторг контракт с Huawei из-за России

Левандовски расторг контракт с Huawei из-за России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов