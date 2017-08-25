Идущие без потерь ПСЖ и "Сент-Этьен" выяснят отношения на "Парк де Пренс"
ПСЖ – "Сент-Этьен"
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Клеман Тюрпен
Уже четвертый по счету тур французской Лиги 1 откроется центральным событием, которое вынесено на вечер пятницы. На столичном стадионе "Стад де Пренс" местный гранд ПСЖ примет "Сент-Этьен". Нейтральные болельщики и любители чемпионата Франции возлагают большие надежды на "зеленых" в предстоящей игре против всемогущих парижан во благо дальнейшего интереса и интриги. Пока только три команды идут без потерь во внутреннем первенстве. И если победы "Пари Сен-Жермен" и "Монако" никого не удивляют, то непоколебимость "Сент-Этьена" только приятно радует.
После яркой победы в Суперкубке над действующим чемпионом парижане принялись крушить всех в чемпионате. В первом туре пострадал новичок высшей лиги "Амьен". Затем уже с Неймаром в составе команда Унаи Эмери в гостях разгромила "Генгам" и дома поиздевалась над "Тулузой". В каждом из поединков бразильская звезда и забивал, и отдавал голевые передачи. В принципе, этого и стоило ожидать от одного из лучших футболистов мира, тем более, когда он перешел из более сильной Ла Лиги в куда поскромнее Лигу 1.
"Сент-Этьен" перед сезоном представлял собой некую загадку. Впервые за восемь лет у команды сменился главный тренер. Кристофера Галтье на этом посту заменил испанский специалист Оскар Гарсия. Пока многочисленные фанаты "зеленых" всем довольны. Уже в первом туре их команда минимально одолела бронзового призера "Ниццу". После чего с аналогичным счетом переиграла "Кан" и легко разобралась все с тем же "Амьеном".
В стане обеих клубов есть определенные кадровые потери. ПСЖ точно не поможет дисквалифицированный Марко Верратти и травмированный Лукас Моура, но с таким подбором игроков, как у "красно-синих", грех жаловаться на отсутствие одного-двух исполнителей. А вот у "Сент-Этьена" более ощутимые потери. По причине травмы поединок пропустят Флорентен Погба, Кевин Монне-Паке и Александр Седерлунн.
Интересные факты противостояния ПСЖ и "Сент-Этьена":
В последний раз "Сент-Этьен" отпраздновал победу над ПСЖ в ноябре 2012. Тогда "зеленые" триумфовали в Париже со счетом 2:1.
Крайняя встреча команд завершилась разгромной викторией парижан на выезде – 5:0. По дублю оформили Эдинсон Кавани и Лукас Моура, а добил "Сент-Этьен" Юлиан Дракслер.
Подопечные Оскара Гарсии еще не пропускали в текущем чемпионате Франции, в то время, как команда Унаи Эмери уже дважды дала слабину.
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Т. Силва, Кюрзава, Рабьо, Т. Мотта, Пасторе, Ди Мария, Неймар, Кавани
Сент-Этьен: Руффье, Габриэль, Теофиль-Катрин, Перрин, Л. Силва, Дабо, Сельнес, Дьюссе, Амума, Бамба, Дьони
Прогноз на матч ПСЖ – "Сент-Этьен":
Несмотря на то, что команды идут в лидерах, букмекеры даже и не допускают приемлемого результата для "Сент-Этьена". Коэффициенты такие, как будто парижане будут играть против какой-то любительской команды. На победу ПСЖ специалисты выставляют 1.07. Ну а виктория "зеленых" в зависимости от контор колеблется в пределах от 23 до 35.
Богдан Архипенко
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