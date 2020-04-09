IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение изменить некоторые правила игры.

Во-первых, было изменено правило игры рукой, теперь игра плечом не будет считаться нарушением.

Кроме того, случайная игра рукой атакующим футболистом будет считаться нарушением, если только игра рукой "немедленно" приводит к голу либо к голевому моменту.

Во-вторых, IFAB изменил работу системы видеоповторов VAR - видеоассистенты смогут давать судье советы, однако окончательное решение будет за ним.

В-третьих, изменения коснулись офсайдов. По новым правилам, если футболист обороняющейся стороны сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у игрока соперника, то футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.

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