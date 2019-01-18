IFAB может изменить правила при игре рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовится пересмотреть правила при неумышленной игре руками.
Как сообщает The Times, по новым правилам за пределами штрафной будут фиксироваться любые попадания в руку, а в штрафной площади будет учитываться только умышленная игра рукой.
Напомним, что по действующим правилам арбитры сами оценивают уровень преднамеренности игры рукой.
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