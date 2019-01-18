IFAB может изменить правила при игре рукой

Теги лига чемпионов уефа

IFAB может изменить правила при игре рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовится пересмотреть правила при неумышленной игре руками.

Как сообщает The Times, по новым правилам за пределами штрафной будут фиксироваться любые попадания в руку, а в штрафной площади будет учитываться только умышленная игра рукой.

Напомним, что по действующим правилам арбитры сами оценивают уровень преднамеренности игры рукой.

Читайте также: Крепкие орешки: 5 игроков, которые показали самый большой прирост в цене за последние полгода. Часть первая. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушакову предъявили новое обвинение

Глушакову предъявили новое обвинение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов