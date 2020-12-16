IFAB продлил правило пяти замен в футболе до 2022 года

Теги

IFAB продлил правило пяти замен в футболе до 2022 годаМеждународный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правило, позволяющее тренерам делать 5 замен в матче до лета 2022 года. Дополнительно сообщается, что сроки будут отличаться. 

Во всех внутренних турнирах 5 замен можно будет проводить до 31 декабря 2021. В тоже время,  в международных матчах — до 31 июля 2022 года, сообщает сайт IFAB.

Еще одно нововведение связано с дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Тестирование этого правила запланировано на январе 2021 года. 

Напомним, количество замен было увеличено в 2020 году из-за пандемии коронавируса и многочисленных случаев травм в командах.

Читайте также: АПЛ отказывается возвращаться к правилу 5 замен | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"

ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов