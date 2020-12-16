IFAB продлил правило пяти замен в футболе до 2022 года

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правило, позволяющее тренерам делать 5 замен в матче до лета 2022 года. Дополнительно сообщается, что сроки будут отличаться.



Во всех внутренних турнирах 5 замен можно будет проводить до 31 декабря 2021. В тоже время, в международных матчах — до 31 июля 2022 года, сообщает сайт IFAB.



Еще одно нововведение связано с дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Тестирование этого правила запланировано на январе 2021 года.



Напомним, количество замен было увеличено в 2020 году из-за пандемии коронавируса и многочисленных случаев травм в командах.



Читайте также: АПЛ отказывается возвращаться к правилу 5 замен | http://soccernews.ru