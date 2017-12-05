IFFHS: Брых - лучший арбитр года

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IFFHS: Брых - лучший арбитр года
Феликс Брых признан лучшим арбитром мира в 2017 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Немецкий судья набрал 178 очков и опередил англичанина Мартина Аткинсона (73) и итальянца Николу Риццоли (59).

В первую десятку также вошли: Марк Клаттенбург (50), Нестор Питана (46), Бьорн Куйперс (44), Дамир Скомина (40), Джюнейт Чакыр (39), Милорад Мажич (38) и Матео Лаос (32).

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