IFFHS назвала Серию А лучшей лигой 2020 года

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IFFHS назвала Серию А лучшей лигой 2020 годаМеждународная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших национальных лиг 2020 года. Соответствующую информацию организация опубликовала на своем официальном сайте. 

Серия А, впервые за 14 лет возглавила рейтинг, оставив АПЛ на второй строчке.

Первые десять лиг рейтинга:

1. Чемпионат Италии — 1026

2. Чемпионат Англии — 1003

3. Чемпионат Бразилии — 964

4. Чемпионат Испании — 954

5. Чемпионат Германии — 864

6. Чемпионат Португалии — 721

7. Чемпионат Франции — 661

8. Чемпионат Парагвая — 610,5

9. Чемпионат Аргентины — 603

10. Чемпионат Эквадора — 579,5

Стоит отметить, что чемпионат Украины занял 21-е место, набрав с 477 баллов, РПЛ стала 27-й (420,5).
 

Европейский топ-3: Италия – Англия – Испания

Южноамериканский топ-3: Бразилия – Парагвай – Аргентина

Африканский топ-3: Египет – Марокко – Тунис

Азиатский топ-3: Южная Корея – Саудовская Аравия – Япония

Зона КОНКАКАФ (Центральная и Северная Америка) топ-3: Мексика – Никарагуа – Коста Рика

Океания топ-3: Новая Зеландия  – Папуа Новая Гвинея – Таити

Полная версия рейтинга доступна по ссылке.

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