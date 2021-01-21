IFFHS назвала Серию А лучшей лигой 2020 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших национальных лиг 2020 года. Соответствующую информацию организация опубликовала на своем официальном сайте.
Серия А, впервые за 14 лет возглавила рейтинг, оставив АПЛ на второй строчке.
Первые десять лиг рейтинга:
1. Чемпионат Италии — 1026
2. Чемпионат Англии — 1003
3. Чемпионат Бразилии — 964
4. Чемпионат Испании — 954
5. Чемпионат Германии — 864
6. Чемпионат Португалии — 721
7. Чемпионат Франции — 661
8. Чемпионат Парагвая — 610,5
9. Чемпионат Аргентины — 603
10. Чемпионат Эквадора — 579,5
Стоит отметить, что чемпионат Украины занял 21-е место, набрав с 477 баллов, РПЛ стала 27-й (420,5).
Европейский топ-3: Италия – Англия – Испания
Южноамериканский топ-3: Бразилия – Парагвай – Аргентина
Африканский топ-3: Египет – Марокко – Тунис
Азиатский топ-3: Южная Корея – Саудовская Аравия – Япония
Зона КОНКАКАФ (Центральная и Северная Америка) топ-3: Мексика – Никарагуа – Коста Рика
Океания топ-3: Новая Зеландия – Папуа Новая Гвинея – Таити
Полная версия рейтинга доступна по ссылке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18