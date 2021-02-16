IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке

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IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем в XXI веке.

Выбор проводился на основе ежегодных рейтингов IFFHS. Вратарь, который занимал первое место по итогам одного из годов, получал 20 очков, занявший второе место - 19 и т.д. Вторым стал испанец Икер Касильяс, в топ-3 также попал чех Петр Чех.

Топ-10 лучших вратарей в мире в XXI веке по версии IFFHS выглядит так:

1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 330 баллов.
2. Икер Касильяс (экс-"Реал", Испания) – 244.
3. Петр Чех ("Челси", Чехия) – 218.
4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 183.
5. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) – 130.
6. Виктор Вальдес (экс-"Барселона", Испания) – 113.
7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 106.
8. Эдвин ван дер Сар (экс-"Манчестер Юнайтед", Нидерланды) – 105.
9. Оливер Кан (экс-"Бавария", Германия) – 99.
10. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) – 93.

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