IFFHS назвала лучшего арбитра XXI века

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IFFHS назвала лучшего арбитра XXI векаМеждународная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте опубликовала рейтинг лучших арбитров XXI века. Позиции распределялись согласно ежегодным отчетам организации.

На первом месте рейтинга оказался немецкий судья Феликс Брых.

1. Феликс Брых (Германия);

2. Джюнейт Чакыр (Турция);

3. Ховард Уэбб (Англия);

4. Маркус Мерк (Германия);

5. Бьерн Куйперс (Голландия);

6. Никола Риццоли (Италия);

7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);

8. Массимо Бузакка (Швейцария);

9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);

10. Любош Михел (Словакия).

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