IFFHS объявила символическую сборную года

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свою символическую сборную мира в 2021 году.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).

Защитники: Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити"), Леонардо Боннуччи (Италия, "Ювентус"), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), Жоржиньо (Италия, "Челси").

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед").

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