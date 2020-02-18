Игало - 200-й футболист, сыгравший за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

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Игало - 200-й футболист, сыгравший за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Нападающий Одион Игало дебютировал за "Манчестер Юнайтед" во вчерашнем матче с "Челси".

Как сообщает Opta, арендованный у "Шанхай Шенхуа" 30-летний форвард стал первым нигерийцем, сыгравшим за "красных дьяволов".

Кроме того, Игало стал 200-м футболистом, который сыграл за "МЮ" в эпоху АПЛ (с 1992 года).

Напомним, что манкунианцы позаимствовали африканца до конца нынешнего сезона.

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