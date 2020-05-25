Игало больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Одион Игало будет вынужден вернуться в "Шанхай Шенхуа" после 31 мая, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "Манчестер Юнайтед" пытался продлить аренду нигерийца на три месяца, однако китайский клуб ответил отказом.

Сам 30-летний футболист хочет остаться на "Олд Траффорд" до фактического завершения сезона, однако "Шанхай Шенхуа" настаивает на его скорейшем возвращении.

В составе "МЮ" Игало провёл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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