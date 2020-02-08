Игало не поедет с "Манчестер Юнайтед" на сбор в Испанию из-за коронавируса

Теги манчестер юнайтедодион игало

Игало не поедет с "Манчестер Юнайтед" на сбор в Испанию из-за коронавируса

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" решил не брать на сбор, который пройдёт в Испании, новичка Одиона Игало.

Дело в том, что нигериец рискует при выезде из Англии получить запрет на возвращение в страну. Это связано с коронавирусом и тем, что футболист недавно прибыл из Китая.

Сообщается, что 30-летний форвард останется в Манчестере и будет работать с личным тренером по индивидуальной программе.

Напомним, что "МЮ" арендовал Игало до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.

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