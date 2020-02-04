Игало определился с игровым номером в "МЮ"

Теги манчестер юнайтедодион игало

Игало определился с игровым номером в "МЮ"

Новый игрок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало выбрал игровой номер.

30-летний футболист будет выступать в английском клубе по 25-м номером.

Напомним, что "красные дьяволы" арендовали нигерийца до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.

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