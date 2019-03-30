Игало рассказал, почему отказал "Барселоне"
Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Одион Игало рассказал, почему минувшей зимой он отклонил предложение "Барселоны".
"Агент говорил, что "Барселона" хочет взять меня в аренду. Ей нужен был форвард с опытом выступлений в Ла Лиге и пониманием испанского футбола. Речь шла об аренде на полгода в качестве запасного игрока. Интерес такого клуба конечно приятен, но, при всём уважении, я только что стал вторым бомбардиром в Китае, забив 21 гол, поэтому посчитал, что заслуживал лучшего. Я не хотел быть игроком на временной основе", - приводит слова нигерийца BBC.
29-летний Игало ранее выступал за "Прайм", "Юлиус Бергер", "Люн", "Удинезе", "Гранаду", "Чезену", "Уотфорд" и "Чанчунь Ятай". За национальную сборную сыграл 25 матчей и забил 10 голов.
"Барселона" в итоге арендовала у "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22