Игало рассказал, почему отказал "Барселоне"

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Игало рассказал, почему отказал "Барселоне"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Одион Игало рассказал, почему минувшей зимой он отклонил предложение "Барселоны".

"Агент говорил, что "Барселона" хочет взять меня в аренду. Ей нужен был форвард с опытом выступлений в Ла Лиге и пониманием испанского футбола. Речь шла об аренде на полгода в качестве запасного игрока. Интерес такого клуба конечно приятен, но, при всём уважении, я только что стал вторым бомбардиром в Китае, забив 21 гол, поэтому посчитал, что заслуживал лучшего. Я не хотел быть игроком на временной основе", - приводит слова нигерийца BBC.

29-летний Игало ранее выступал за "Прайм", "Юлиус Бергер", "Люн", "Удинезе", "Гранаду", "Чезену", "Уотфорд" и "Чанчунь Ятай". За национальную сборную сыграл 25 матчей и забил 10 голов.

"Барселона" в итоге арендовала у "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга.

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