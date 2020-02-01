Игало выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"

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Игало выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"

У нападающего ""Шанхай Шенхуа" Одиона Игало перед дедлайном было два предложения от топ-клубов АПЛ.

По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, 30-летний футболист выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

В итоге нигериец отдал предпочтение "красным дьяволам", поскольку в детстве являлся болельщиком манкунианской команды.

Напомним, что "МЮ" арендовал Игало до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.

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