Игало выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"
У нападающего ""Шанхай Шенхуа" Одиона Игало перед дедлайном было два предложения от топ-клубов АПЛ.
По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, 30-летний футболист выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".
В итоге нигериец отдал предпочтение "красным дьяволам", поскольку в детстве являлся болельщиком манкунианской команды.
Напомним, что "МЮ" арендовал Игало до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17