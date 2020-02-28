Игало высказался о дебютном голе за "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало поделился эмоциями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", в котором он забил дебютный гол в составе "красных дьяволов".

"Это особенный момент. Я ждал этого с тех пор, как дебютировал за команду. Я это сделал - начал забивать за команду, за которую болел ещё в детстве. Моя мечта осуществилась, благодарю Бога за это", - цитирует 30-летнего футболиста BBC.

Стоит отметить, что Игало стал первым нигерийцем в истории, забившим за "МЮ".

Манкунианцы арендовали нападающего в последний день зимнего трансферного окна у "Шанхай Шенхуа".

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