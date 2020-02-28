Игало высказался о дебютном голе за "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало поделился эмоциями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", в котором он забил дебютный гол в составе "красных дьяволов".
"Это особенный момент. Я ждал этого с тех пор, как дебютировал за команду. Я это сделал - начал забивать за команду, за которую болел ещё в детстве. Моя мечта осуществилась, благодарю Бога за это", - цитирует 30-летнего футболиста BBC.
Стоит отметить, что Игало стал первым нигерийцем в истории, забившим за "МЮ".
Манкунианцы арендовали нападающего в последний день зимнего трансферного окна у "Шанхай Шенхуа".
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может продать Де Хеа и Погба. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную домашнюю победу со времён Фергюсона
-
Петреску обвинил арбитра в вылете "ЧФР Клужа" из Лиги Европы
-
Сетьен посетил матч "Реал" - "Манчестер Сити"
-
Джорджевич: "Меня удивил переход Смолова в "Сельту"
-
Артета прокомментировал вылет "Арсенала" из Лиги Европы
-
Игало высказался о дебютном голе за "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 27 февраля
-
1
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля
-
Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
-
2
"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы
-
3
Неймар вновь подал в суд на "Барселону"
-
"Интер", "Хетафе" и "Севилья" вышли в 1/16 финала Лиги Европы
-
"Шахтер" выбил "Бенфику" из Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге" в Лиге Европы
-
2
Президент "Атлетико" ответил на слухи об уходе Симеоне
-
Матч "Ювентус" - "Интер" пройдет без зрителей из-за коронавируса
-
2
Экс-игрок "Манчестер Сити" рассказал, как де Брюйне стать легендой клуба
-
"Динамо" подшутило над игроками "Спартака" перед очным матчем
-
"Башакшехир" разгромил "Спортинг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18