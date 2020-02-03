Игало высказался о переходе в "Манчестер Юнайтед"

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Игало высказался о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало поделился впечатлениями от перехода в английский топ-клуб.

Напомним, что "красные дьяволы" арендовали нигерийца до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.

"Сбылась моя мечта, потому что я с детства хотел играть за "Манчестер Юнайтед". Теперь это реальность. После нескольких безумных дней могу сказать, что я рад переходу в "МЮ". Это отличная возможность для меня, благодарен богу, своему агенту и тренеру, которые предоставили мне шанс оказаться здесь. Буду помогать команде удачно завершить сезон", - цитирует Игало Sky Sports. 

Ранее сообщалось, что форвард ради переезда на "Олд Траффорд" отказал "Тоттенхэму".

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