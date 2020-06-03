Игало высказался о продлении аренды в "Манчестер Юнайтед"

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Игало высказался о продлении аренды в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало высказался по поводу продления контракта с "красными дьяволами".

Ранее сообщалось, что клуб продлил аренду футболиста до зимы 2021 года.

"Я так счастлив. Для меня игра за "МЮ" - это мечта. Теперь я знаю, что останусь здесь до января, это здорово. Ходили разные разговоры, но я рад, что сложилось именно  так. Теперь все улажено официально. До сих пор не понимаю, что это все наяву", - передает слова Игало пресс-служба клуба.

За "МЮ" Игало выступает с зимы 2020 года. За команду он провел 8 матчей, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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